Giovanni Damiano (Officina delle Idee): "Non lo documenterò con un selfie, ma appena mi sarà possibile anche io mi vaccinerò. Spero a Saluzzo"

Gentile Direttore,



non lo documenterò con un selfie e quindi mi creda sulla parola che appena mi sarà possibile farò anch’io il vaccino contro il covid 19. Spero di farlo qui a Saluzzo nel nostro Ospedale, o dal mio Medico di famiglia, il bravissimo dottor Paolo Persico che tanto ha fatto durante questa pandemia.



Come tanti non ho certezze assolute sui vaccini, come non ho quote azionarie nelle multinazionali del farmaco. Ma credo nella Scienza: quella che animò le esistenze coraggiose di Louis Pasteur o Albert Sabin, che con i loro studi salvano ancora oggi milioni di persone nel mondo, soprattutto bambini.



Bilanciando i pro ed i contro prevalgono in me il desiderio e la speranza di tornare ad avere una vita normale, fatta di relazioni, di abbracci e di sorrisi, di barbecue con gli amici, di qualche viaggio. Mi fido della Scienza e per questo mi affido ad essa: ci sono tanti giovani Ricercatori in giro per il mondo che fanno così bene il loro lavoro!



Le teorie complottiste dei no vax le lascio a menti più “fini” della mia. Vaccinarsi diventa quindi per me un gesto etico, di amore verso se’ stessi e gli altri, come verso tutte queste cose belle che oggi ci sono negate, ma che spero tornino presto. Molto cordialmente.



Giovanni Damiano - Officina delle Idee