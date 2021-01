“Guardiamo insieme al mercato del lavoro”, webinar di confronto per giovani e famiglie della Granda sulle professioni del futuro

Dalla “Galassia Granda” dell’Associazione Insieme, il Pianeta Scuola Formazione e Cultura, capitanato da Andrea Girard, in collaborazione con il Pianeta Giovani di Luca Vender, lancia il webinar online “Guardiamo insieme al mercato del lavoro”, un confronto per giovani e famiglie sulle professioni del futuro, in diretta sabato 16 gennaio dalle ore 15,30.



Animerà il dibattito il dott. Roberto Verano, psicologo e consulente politiche attive mercato del lavoro, ed interverranno la dott.ssa Maria Teresa Furci, dirigente MIUR Cuneo, il dott. Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il prof. Paolo Fino, ordinario del Politecnico di Torino e referente della sede di Mondovì, Francesca Nota, Presidente del Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Cuneo, la dott.ssa Ines Gaveglio, responsabile servizio ricerca e personale di Confindustria Cuneo, ed Eliana Davila, Presidente della Consulta Provinciale degli studenti.



"L’evento non ha l’obiettivo di rispondere alla classica domanda: lavoro o università? No, in questo webinar non si discuteranno le scelte di un percorso universitario piuttosto che un altro, vorremmo andare oltre, focalizzandoci sulle professionalità emergenti, comprendere quali sono le competenze che le imprese richiedono, le opportunità e le possibili convergenze tra domanda e offerta nell’attuale mercato del lavoro e come essere competitivi all’interno di esso» afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «Questi sono alcuni dei temi che verranno affrontati con i nostri ospiti per stimolare i giovani e le famiglie che assisteranno al dibattito, dando loro anche la possibilità di partecipare attivamente con domande e osservazioni".



Il webinar online verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting al link: https://bit.ly/2KVdE90 e sulla pagina Facebook @insiemeassociazione.

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DEL WEBINAR "GUARDIAMO INSIEME AL MERCATO DEL LAVORO"