Emidio Maero e l'azienda agricola Maero Vini protagonisti a 7 MINUTI con Flavia Monteleone lunedì alle 21

Domani sera, come ogni lunedì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

L'ospite della serata sarà Emidio Maero titolare dell'azienda agricola Maero Vini.

Un confronto a tutto campo, con un occhio di riguardo al momento difficile che sta attraversando il mondo del vino, ma anche alle prospettive di ripartenza che tutti auspichiamo per questo nuovo anno appena iniziato.

La puntata andrà in replica sabato 16 gennaio alle ore 14.30

Chi vuole proporre aziende e persone per le future puntate di 7MINUTI può scrivere a media@morenews.it