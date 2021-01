La Lpm Bam Mondovì ieri ha ottenuto un'importante vittoria casalinga, ai danni dell'Eurospin Pinerolo. Un successo giunto al tie-break, al termine di un match spettacolare e ricco di emozioni. Grazie a questa vittoria, la decima in campionato, le Pumine di Delmati consolidano il secondo posto in classifica e di fatto ipotecano l'accesso alla Pool Promozione. Ecco il commento del libero Giulia De Nardi, preziosa in fase difensiva: