Volley A2/M: Ancora un passo falso per i Galletti! Il Vbc Synergy Mondovì sconfitto in casa dalla Conad Reggio Emilia per 1-3

Il Vbc Synergy Mondovì non è riuscito a mettersi alle spalle il periodo difficile e contro la Conad Reggio Emilia ha conosciuto la sua quarta sconfitta consecutiva. Al PalaManera, infatti, gli emiliani dell’ex Gianluca Loglisci hanno vinto in rimonta con il punteggio di 1-3, nella gara valida come anticipo della 7^ giornata di ritorno.

La buona partenza dei Galletti di Barbiero aveva dato l’illusione di una serata positiva per Borgogno e compagni, ma la forza e l’incisività dei monregalesi si è pian piano sciolta come neve al sole. Dopo un primo set ordinato, con Matteo Paoletti protagonista e autore di 8 punti, sono saliti in cattedra gli avversari. La squadra di Mastrangelo, molto fallosa al servizio in avvio del match, ha cambiato il proprio passo, prendendo le contromisure giuste alla squadra monregalese.

I vari Bellei (23), Ippolito (14), Mattei (12) e lo stesso Loglisci (11) hanno mostrato ottime capacità in attacco. Ospiti solidi anche in difesa, con un muro a tratti invalicabile. Nei padroni di casa, invece, la ricezione è apparsa spesso in difficoltà, mentre l’attacco è andato calando nel corso del match. Anche la difesa non ha di certo brillato. Per il Vbc il migliore realizzatore è stato Matteo Paoletti (18), seguito da Borgogno (11) e Ferrini (11). Da segnalare che i Galletti torneranno in campo già martedì per il recupero contro Siena.

PRIMO SET: Ristic conquista il primo punto, appena prima di assistere all’ace di Scopelliti per lo 0-2 a facore degli ospiti. Mani-out di Paoletti e risultato in parità sul 3-3. I Galletti giocano con attenzione e si portano sul 10-6. Gli emiliani provano a cambiare marcia e recuperano tre lunghezze. Reggio, grazie soprattutto all’incisività di Ristic, ritrova la parità sul 11-11. Coach Mastrangelo chiama il primo time-out della serata quando il tabellone indica 15-13. Dopo il diagonale vincente di Matteo Paoletti, il Vbc va a +3. Tanti errori al servizio per Reggio Emilia. I Galletti si fanno valere anche in difesa e Mondovì vola sul 23-18. Secondo time-out chiesto dal tecnico emiliano Mastrangelo. Il set si chiude con l’attacco di Paoletti, che fissa il punteggio sul 25-20.

SECONDO SET: Borgogno mette a terra il primo punto. Pronta reazione di Reggio Emilia, che conquista un break e va a condurre 1-3. Ospiti in campo con maggiore determinazione, mentre i Galletti appaiono meno brillanti. Muro emiliano protagonista e punteggio sul 2-7. I biancoblù recuperano due lunghezze, anche grazie ad un fortunoso ace di Borgogno. Primo time-out di coach Barbiero quando il parziale è sul 8-13. Si torna in campo e i Galletti recuperano due lunghezze. La ricezione monregalese è piuttosto imprecisa e gli ospiti ne approfittano per andare in fuga sul 10-16. Il Vbc prova a restare aggrappato al set, ma gli emiliani mantengono cinque punti di vantaggio. Ancora time-out chiesto da Barbiero sul 18-23. Scopelliti conquista il punto che chiude il set sul 19-25.

TERZO SET: Tanto equilibrio in avvio, con le due squadre appaiate sul 3-3. Azione rocambolesca, finalizzata da Borgogno. Galletti avanti 5-4. L’ex Loglisci mette a terra il punto della nuova parità, 7-7. Break a favore degli emiliani, che anche grazie a due ace di Bellei si portano sul 9-12. Time-out chiesto da Mario Barbiero. Bellei concreto anche sottorete e Reggio Emilia che tenta la fuga sul 11-16. Barbiero cambia la regia, inserendo Milano al posto di Putini. I “cecchini” monregalesi sono imprecisi e la Conad allunga a +8 sul 14-22. Time-out chiesto dalla panchina del Vbc. Mattei sale in cattedra e conquista il punto che vale ben otto set-point. Al secondo tentativo gli ospiti conquistano il set grazie al mani-out di Loglisci, per il definitivo 17-25.

QUARTO SET: Il video-check assegna un punto al Vbc, che va a condurre 4-3. Controsorpasso degli ospiti, avanti 6-7. Con Bellei al servizio la Conad va a +3. Barbiero ovviamente non è soddisfatto e chiama il time-out. I biancoblù provano a restare aggrappati al match, ma gli ospiti restano avanti di due lunghezze sul 12-14. Galletti danno fondo alle ultime energie, ma Reggio resta avanti sul 17-20. Ospiti sempre più vicini al successo sul 18-23. I padroni di casa non mollano e sul 21-23 arriva il time-out di Mastrangelo. Si torna in campo e con l'ace di Ippolito il match termina con il punteggio di 21-25.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Marra (6), Milano, Camperi (1), Bertano, Putini (1), Bosio (1), Ferrini (11), Fenoglio, Bussolari (5), Pochini, Paoletti (18), Borgogno (11). Allenatore: Mario Barbiero; 2° Emanuele Negro

CONAD REGGIO EMILIA: Pinelli, Catellani, Bellei (23), Loglisci (11), Sesto, Cagni, Scopelliti (9), Maiocchi, Mattei (12), Ristic (10), Ippolito (14), Morgese, Suraci. Allenatore: Vincenzo Mastrangelo; 2° Massimo Civillini

ARBITRI: 1° Davide Prati (Pavia); 2° Andrea Clemente (Parma)