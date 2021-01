Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino seconda nel super-g di St.Anton!

Torna a brillare la stella di Marta Bassino, seconda nel super -g di St.Anton, in Austria.

Su un tracciato molto complicato la campionessa di Borgo San Dalmazzo sfodera una prestazione delle sue, chiudendo con il tempo di 1:17.98, a soli 16 centesimi da un'eccellente Lara Gut-Behrami (1:17.82).

Molto bene Marta (al via con il pettorale numero 13), soprattutto nel tratto finale: per lei quattordicesimo podio della carriera in Coppa del mondo, terzo nella stagione in corso.

Completa il podio Corinne Suter, poi Tamara Tippler e Federica Brignone.

Bassino nel post gara: "Sono molto contenta della mia prova. In realtà non me l'aspettavo perché ho fatto un errore prima dello schuss dell'Ice Fall. Poi quando sono arrivata al traguardo e ho visto che ero solo 16 secondi dietro alla Gut ho gioito. Era un tracciato insidioso e bisognava saper fare le curve perché anche l'ultimo pezzo era un gigantone".