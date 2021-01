Volley maschile A2 - Cuneo perde al tie-break contro Siena, Pistolesi: "Partita complicata, dobbiamo continuare a lavorare"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna da Siena con un punto, non senza rammarico per la vittoria mancata, dal momento che Pistolesi e compagni erano avanti di due set prima della rimonta senese.

Le dichiarazioni post match di coach Serniotti: «Oggi due buoni primi set ma nel momento in cui loro sono cresciuti non siamo stati capaci a trovare le giuste contromisure. Poi troppi errori in attacco, noi che di solito ne facciamo pochi ».

Capitan Pistolesi: "Partita complicata, soprattutto il secondo set non era veritiero per il valore in campo. Loro sono una squadra composta da tanti giocatori importanti per questa categoria, con grande esperienza. Dal terzo set hanno iniziato a mettere più aggressività alla battuta, sapevamo che potevamo incombere in questa situazione. Dobbiamo continuare a lavorare, portiamo comunque a casa un punto, potevano essere di più, ma sono stati bravi loro a reagire."