Bra, ha chiuso la storica edicola e cartolibreria sulla Rocca

Era uno di quei negozi dove essere certi di trovare il materiale giusto per la scuola, insieme a libri, giornali, riviste, agende, agendine. E perdersi volgendo lo sguardo sugli scaffali tra zaini, zainetti, giocattoli, articoli regalo, nastri colorati.

Era. Perché l’edicola cartolibreria di corso Garibaldi a Bra ha chiuso i battenti dopo 43 anni di stimata attività. Una vita, in pratica. Anzi, due vite. Quelle di Claudio e Antonietta Ferrera, che hanno attraversato epoche diverse, dispensando professionalità e simpatia a tutti i clienti.

Un pezzo di storia, quasi un’istituzione, quel negozio sulla Rocca, aperto nel 1978 e divenuto presto un punto di riferimento per la cittadinanza: non c’è braidese che non vi abbia messo piede almeno una volta.

Un addio col sorriso, però, motivato dal desiderio dei titolari di godersi la meritata pensione, non senza commozione e il ringraziamento affidato ad un biglietto: “La storica edicola, cartolibreria chiude serenamente per raggiunta età pensionabile. Grazie ai nostri affezionati clienti, ai nostri colleghi commercianti con i quali ci siamo scambiati fiducia, disponibilità ed affetto. Grazie a questa splendida zona di Bra, centro storico ‘la Rocca’. Non dimenticateci perché ogni esercente storico lascia un segno nella vita di tutti noi. Grazie. Un forte abbraccio a tutti”.

Grazie a voi per aver accolto tante generazioni nel magico mondo di quei sogni fatto di colori, penne, pennelli, ma soprattutto del profumo inconfondibile e leggero della carta!