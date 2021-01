Calo dei contagi a Dronero, ma restano 21 i casi positivi al Covid

Pubblicato ieri sul sito della Regione Piemonte e comunicato oggi dall’amministrazione comunale di Dronero, è giunto dagli organi competenti un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione Covid nella città di Dronero.



Risultano attualmente positive al virus 21 persone.



Rispetto al precedente aggiornamento, il 27 dicembre, si è registrato fortunatamente un calo dei contagi. In quella data, infatti, erano risultate 28 persone positive.



L’invito per tutti i cittadini, da parte del sindaco Livio Acchiardi e dell’amministrazione comunale, a continuare a rispettare le norme anti-contagio. Tutti gli aggiornamenti riguardo l’andamento della pandemia sono consultabili sul sito della Regione Piemonte.