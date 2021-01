Garantito il servizio di medicina generale ad Acceglio

L’importanza dell’assistenza medica. In seguito al pensionamento, lo scorso 1° gennaio, del Dott. Carlo Ponte ed in attesa di disposizioni dettagliate e definitive riguardo al servizio di medicina generale, il Comune di Acceglio ha deciso di far fronte a questo periodo di transizione.



Per la popolazione, dunque, un avviso molto importante: a partire da oggi, lunedì 11 gennaio, fino al 31 gennaio, il servizio di medicina generale verrà svolto dalla dott.ssa Francesca Dutto. La dott..ssa sarà a disposizione dei pazienti il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle 10:30.



Eventuali modificazioni saranno comunicate sul sito del Comune di Acceglio.