Auto si scontra con autoarticolato sulla tangenziale di Corneliano

E’ di un ferito, trasportato a Verduno in condizioni non gravi, il bilancio dell’incidente verificatosi poco dopo le 14 di oggi (lunedì 11 gennaio) poco dopo l’imbocco della tangenziale di Corneliano, a qualche centinaio di metri dall’imbocco dalla rotonda del cimitero, in direzione Alba.



Il sinistro ha coinvolto una Fiat 600, guidata da un uomo del 1973, e un autoarticolato che procedeva nella stessa direzione.



Da una prima sommaria ricostruzione – che andrà verificata tramite i rilievi in corso sul posto ad opera dei Carabinieri della locale stazione, tra i primi a intervenire insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Alba – l’utilitaria si sarebbe andata a scontrare contro il mezzo pesante nel tentativo di rientrare da un sorpasso, mentre in direzione contraria stava sopraggiungendo un altro mezzo pesante.



Dopo lo scontro l’auto è andata a terminare la propria corsa nella scarpata che costeggia la strada. Il conducente è poi riuscito a uscire da solo dall’auto, dove è stato raggiunto e assistito dai Vigili del Fuoco.

Una volta sopraggiunta sul posto, l’équipe del 118 ha preferito comunque disporne il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno per meglio verificarne le condizioni, mentre il guidatore del mezzo pesante non ha rimediato particolari conseguenze dall'urto.