ACN: opinioni su una delle più note compagnie di vendita diretta

Tagliare gli intermediari. Questa è stata da sempre la filosofia alla base di tutte le compagnie che prima o dopo sono fiorite nel grande universo della vendita diretta. Si taglia l’intermediario del punto vendita, oppure si elude la GDO, si elimina la pubblicità a pagamento...

ACN (American Communication Market) è una compagnia statunitense di marketing multi-livello - o network marketing, che dir si voglia - che si distingue tra le tante per prosperità e durata nel tempo (è operativa dal 1993!).

È quindi arrivato il momento di porsi alcune domande, come ad esempio: questo tipo di marketing funziona davvero? Ci si guadagna? È possibile leggere delle opinioni su ACN oneste e di chi conosce bene l’azienda e il modello imprenditoriale? Questa breve recensione mira a rispondere a questi domande in maniera obiettiva e senza parzialità. Rivolteremo come un calzino l’argomento, e vi daremo un vero insight su ACN.

Cos'è il network marketing - Verità e opinioni su ACN Italia

Non si può affrontare l’argomento delle opinioni su ACN se non si affronta prima il discorso del marketing piramidale, del marketing multi-livello o del network marketing. In alcuni ambienti, specialmente dove non c’è formazione di stampo pubblicitario, la sola menzione del termine basta a scatenare veri e propri cori da stadio.

Dai “io sono contro la vendita porta a porta” al “fantastica, io l’ho provata e ha funzionato!”, fino ad arrivare al “mio cugino non ci ha guadagnato come pensava” e affermazioni simili legate ad aneddoti fumosi e a personaggi non conosciuti e non presenti. Non per nulla, le recensioni servono a questo.

Definizione

Prima di tutto, vediamo la definizione di network marketing da parte di uno dell'organo di tutela del commercio più autorevole degli Stati Uniti, la Federal Trade Commission:

Ecco la definizione. Perché è uno spazio vuoto? Perché, semplicemente, non c’è una vera definizione!

Mentre infatti possiamo intravedere dei livelli diversi tra i venditori anche in ACN (per questo di dice “multi-level”), e riconosciamo che c’è una rete che intercorre tra essi (“network” significa “rete”), tra una compagnia di network marketing e l’altra sussistono a volte delle differenze macroscopiche.

Non essendoci quindi una definizione univoca e scientificamente affidabile del fenomeno, eviteremo da questo momento in poi di usare questo termine.

ACN non è nemmeno marketing piramidale

Il “marketing piramidale” è un sistema di vendita che in Italia è illegale, e si basa sull’immettere sempre nuove persone in una rete, promettendo loro ingenti guadagni e chiedendo una cospicua quota di iscrizione.

Il prodotto venduto da questo genere di organizzazioni solitamente non esiste. L’affiliazione stessa diventa il prodotto, e le persone gerarchicamente più in alto nella rete percepiscono guadagni proporzionali alla loro anzianità e importanza. Percentuali che, ovviamente, vengono tolte dai “venditori” di livello più basso.

ACN: opinioni e reale funzionamento

La verità a volte è semplice: non si sopravvive per quasi 30 anni sul mercato senza avere un buon prodotto. ACN, opinioni personali a parte, è una compagnia valida che cerca in ogni modo di rifuggire le tendenze truffaldine che purtroppo altre compagnie di vendita diretta osservano.

Ma basta guardare la storia aziendale di queste compagnie per vederci chiaro: hanno vita breve e falliscono nel giro di pochi anni. Come funziona quindi ACN, e come ha fatto a sopravvivere finora?

Differenziazione dei servizi

ACN nasce nel 1993 negli Stati Uniti come venditore diretto di servizi di telecomunicazione. Presto sceglie non solo di espandersi in altri Paesi del mondo, ma anche di differenziare i propri servizi in erogazione di energia e altri tipi di forniture per la casa e l’ufficio.

No ai servizi elitari

Una scelta strategica, sicuramente, ma costante: ACN non punta ai mercati elitari, ma mira a offrire un servizio realmente utile per i consumatori finali. ACN Italia ripropone questi servizi, che non sono un surplus, un bene aggiuntivo, ma rispondono a abitudini già consolidate e forniscono servizi essenziali. Il loro obiettivo è far risparmiare il consumatore.

Formazione dei collaboratori

I venditori non sono semplici venditori porta a porta. ACN forma i suoi collaboratori accuratamente, non solo con seminari e corsi di formazione e aggiornamento, ma anche con follow-up costanti.

Quella che un venditore vi esprimerà non è la sua opinione personale sul mondo, ma la visione dell’azienda.

Tutela del cliente

L’azienda propone una policy di assoluta tutela del cliente, dalla scelta consapevole all’acquisto. La rete di venditori riceve una formazione accurata a questo riguardo: si entra a far parte dell’azienda perché si condivide la sua visione, perché si comprende come i prodotti possono essere utilizzati per migliorare nella pratica la vita delle persone.

Guadagni reali per i venditori

Secondo diversi sondaggi sull’occupazione, spesso tra i valori che fanno scegliere un’azienda piuttosto che un’altra c’è la flessibilità.

Molti venditori iniziano a lavorare part-time, investendo il proprio tempo libero per un guadagno extra. Ma una buona percentuale è costituita dai lavoratori a tempo pieno.

Come ogni lavoro flessibile, non è questione di opinioni: ACN, come gli altri, paga di più a chi lavora di più.

Una rete diffusa e collaborativa

La rete (il network) dei venditori, come di frequente accade negli ambienti meritocratici e ben remunerati, è generalmente molto combattiva e serena. L’ambizione personale non esclude la collaborazione dei membri gli uni con gli altri.

Questo almeno è quanto vi accadrà di percepire se fate qualche domanda casuale a un venditore ACN con cui entrate in contatto.

Sono spesso entusiasti del lavoro di vendita che fanno, perché ne ricavano una forte opportunità di crescita professionale.

Ci sono delle opportunità reali per chi lavora in ACN?

Posto che si può scegliere di lavorare per ACN sia part-time sia a tempo pieno, le opportunità offerte dall’azienda sono diverse. In sintesi, facilitano l’apertura di un negozio personale online, il che non è male visti gli oneri e il know-how richiesto per aprire un ecommerce oggi.

Inoltre, offrono alcuni bonus su vacanze o altra scontistica dedicata, e consentono di specializzarsi nella nicchia di mercato che il lavoratore preferisce, dai servizi di telecomunicazione per privati e imprese, agli antifurto, alle forniture energetiche.

Conclusioni su ACN Italia

In sostanza, non esiste mai una valutazione unicamente positiva o unicamente negativa. Quel che ognuno può liberamente valutare è quanto le opportunità offerte da un’azienda siano di suo interesse.

Ma ACN Italia è una compagnia del tutto legittima, che svolge la sua attività di business in modo trasparente. Speriamo con questa recensione di averti dato una panoramica esauriente e utile per fare la tua scelta in modo obiettivo!