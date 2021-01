Facebook e Instagram ADS: come funzionano?

I principali social network propongono ormai da molti anni strumenti professionali per la gestione del comparto pubblicitario delle aziende. Si tratta di meccanismi a pagamento che fanno comparire annunci specifici, scritti o fotografici, nelle homepage degli utenti, per convincerli a visitare una pagina interna al social network oppure un sito esterno. Ne abbiamo parlato con i responsabili del sito bee-social.it, azienda specializzata nella gestione di campagne ADS, per capire meglio questo mondo e le sue possibilità!

La profilazione

Tutto parte dalla profilazione del target di riferimento. Per profilazione si intende un’analisi comparata delle caratteristiche degli utenti che si vogliono incuriosire. Le informazioni si ottengono tramite i profili degli utenti stessi, che riportano età, città in cui vivono o lavorano, impiego, relazioni sociali, interessi.

E’ importante infatti far arrivare gli ADS sulla bacheca degli utenti più probabilmente interessati, per non sprecare risorse: a chi è attivo su pagine e profili di fitness sarà bene far arrivare gli annunci di aziende di abbigliamento o scarpe sportive, ai neo-genitori informazioni su e-commerce di articoli per l'infanzia, e così via.

Awareness, Lead, Conversion

La cosiddetta “brand awareness” è indispensabile alle aziende per dire: “Noi ci siamo, nel settore che ti interessa”. Il target deve infatti essere reso consapevole dell’esistenza dell’azienda tra i numerosi competitor.

La fase di “lead” (conduzione) è lo strumento usato per spostare gli utenti dal social network al sito internet, al blog o all’e-commerce. In alternativa, se è possibile effettuare acquisti anche tramite il profilo, per mantenere l’utente proprio lì sulla lista di prodotti o servizi.

La conversione è il passaggio che gli utenti effettuano quando da semplici “visualizzatori” diventano acquirenti: più è elevato il tasso di conversione, più utenti provenienti dai social hanno effettivamente effettuato un acquisto.

Questi tre passaggi vengono tenuti sempre in mente, ma adattati via via a seconda del tipo di campagna che si desidera improntare.

I tipi di campagna

Vengono quotidianamente usati molti tipi diversi di campagna pubblicitaria, a seconda dello scopo che si mira ad ottenere: