Università: prospettive Saviglianesi, evento online della scuola Politica di Benecomune con Graziano Lingua

La Scuola di Politica di Benecomune, in versione solo online sul suo canale YouTube, continua il suo quarto anno di programmazione, e apre il nuovo anno con una serata dedicata alla sede universitaria di Savigliano, la sua storia e la realtà di oggi, dialogandone con il professor Graziano Lingua, delegato dei Dipartimenti dell’Università di Torino presenti nella sede di Savigliano.



Nata come frutto del decentramento universitario voluto negli anni duemila, a seguito dello splendido recupero dell’ex convento di Santa Monica, si è concretizzata con la convenzione fra Università ed Enti Locali del 2009 che ha stabilito l’insediamento in Savigliano, in via Garibaldi 6, definendone anche la sostenibilità con il contributo congiunto dei diversi enti coinvolti.



Da allora ha preso corpo la presenza universitaria nella città, fra difficoltà organizzative, crisi finanziarie che hanno coinvolto in particolare la capacità di contribuzione della Provincia, evoluzione dei corsi di laurea presenti fino ad arrivare all’anno accademico 2019/2020 con quattro corsi di laurea attivi: il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, il Corso di laurea in Scienze dell'Educazione, il Corso di laurea in Educazione professionale e il Corso di laurea in Tecniche erboristiche.



La storia di una coabitazione con la città, che merita ripercorrere e che vale anche per le altre città della provincia che hanno fatto un percorso simile come Cuneo e Alba. Un percorso che a volte ha faticato a riconoscere la presenza universitaria in città come una risorsa e a capirne i reali benefici al netto dei costi.



Per questo motivo una serata per approfondire e chiarire i contorni della realtà universitaria saviglianese con il prof. Graziano Lingua, Professore Ordinario di Filosofia Teoretica presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e, come evidenziato in apertura, delegato dei Dipartimenti dell’Università di Torino presenti nella Sede di Savigliano.



L’appuntamento è per venerdì 22 gennaio alle ore 21, con l’evento dal titolo #Università: prospettive Saviglianesi, in diretta live sul canale YouTube e sulla pagina FB di Benecomune.



Sarà possibile intervenire con domande e commenti in diretta.

Per ogni informazione su come partecipare è sufficiente visitare il sito www.benecomune.info oppure la pagina Facebook dell’Associazione o scrivere un messaggio WhatsApp al n. 3738531360 per ricevere direttamente il link alla serata.