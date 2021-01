Mondovì "in Azione": avviata l'attività 2021

Dopo l’introduzione, svolta dall’On. Enrico Costa, circa l'attuale situazione politica nazionale, l’assemblea ha discusso sul modo in cui si svilupperà e strutturerà la l'attività futura, promuovendo una divisione in gruppi di lavoro tematici e presentando le prime iniziative che "Mondovì in Azione" ha in programma per i prossimi mesi: si partirà da una serie di incontri tematici per approfondire oggettivamente la importante e dibattuta questione del Polo Logistico per poi focalizzarsi su un approfondimento circa il futuro delle RSA/RA territoriali, alla luce degli effetti che su tali modelli gestionali ha avuto l'epidemia da COVID-19.