TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Roma già in Pool Promozione...Mondovì quasi. “Una poltrona per due” tra Sassuolo e Busto Arsizio. Tre recuperi tra domani e dopodomani

La regular season di serie A2 Femminile (gir. Ovest) entra nella sua fase finale. Alcuni verdetti, pochi per la verità, sono già stati decretati e altri che ancora attendono che sia il campo emetta la sua decisione. L’Acqua & Sapone Roma ha superato in scioltezza il Barricalla Cus Torino per 3-0. Grazie a questo risultato, la squadra laziale accede matematicamente alla fase di Pool Promozione.

Si avvicina allo stesso traguardo anche la Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera si è aggiudicata il big-match con l’Eurospin Pinerolo per 3-2. Le squadre dei coach Delmati e Marchiaro hanno dato vita ad un derby spettacolare e ricco di capovolgimenti di fronte. Una gara che oltre ad esaltare le grandi qualità tecniche di entrambi le formazioni, ha confermato che Mondovì e Pinerolo hanno tutte le carte in regola per ambire a grandi traguardi.

Sempre più avvincente la lotta per l’accesso alla Pool Promozione. Con la Roma già qualificata, a Mondovì e Pinerolo manca ancora da compiere un ultimo piccolo sforzo. Bagarre per i probabili ultimi due posti a disposizione? Calendario alla mano, la Sigel Marsala è quella messa meglio, mentre Green Warriors Sassuolo e Futura Busto Arsizio sembrano destinate ad uno spareggio a distanza. Il Sassuolo nell’ultimo impegno di campionato ha regolato in quattro set la pratica Club Italia Crai.

Dopo aver concesso il primo set alle “Azzurrine”, il Sassuolo ha ritrovato il passo giusto per chiudere il match sul 3-1 ed ottenere tre punti fondamentali. Ormai non fanno più notizia le esaltanti prestazioni di Ekaterina Antropova, che anche contro il Club Italia è stata l’assoluta protagonista con 35 punti all’attivo. Bene anche Karola Dhimitriadhi (16), sempre più determinante in questo Sassuolo. Vittoria sofferta per l’Hermaea Olbia, che ha avuto la meglio dell’Exacer Montale solo al tie-break.

Le emiliane sono scese in campo prive di Martina Brina, ma hanno sfoderato una Irene Botarelli in gran forma e autrice di 28 punti. Da segnalare che la gara tra la Sigel Marsala e la Futura Busto Arsizio era stata giocata il 9 dicembre scorso, sancendo la vittoria per 3-1 della squadra siciliana. Domani, intanto, la Sigel tornerà in campo alle 18 per il recupero del match contro il Sassuolo.

In palio, dunque, punti preziosi in chiave Pool Promozione. Mercoledì, invece, sempre con inizio alle ore 18, sono in programma i recuperi Hermaea Olbia-A&S Roma e Lpm Bam Mondovì-Club Italia Crai. Ecco il consueto quadro degli ultimi risultati, la classifica aggiornata ed il programma dei prossimi impegni:

I risultati della 5^ giornata di ritorno

Lpm Bam Mondovì Eur. Pinerolo 3-2 A&S Roma B. Cus Torino 3-0 G.W. Sassuolo Club Italia Crai 3-1 Hermaea Olbia Exacer Montale 3-2 Sigel Marsala F. Busto Arsizio 3-1

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 14 34 2 Lpm Bam Mondovì 13 30 3 Eur. Pinerolo 14 27 4 G. W. Sassuolo 15 24 5 Sigel Marsala 13 22 6 F. Busto Arsizio 15 22 7 Hermaea Olbia 13 17 8 Cus Torino 15 15 9 Club Italia Crai 12 10 10 Exacer Montale 14 6

I prossimi recuperi

Sigel Marsala G.W. Sassuolo 12/01/21 Hermaea Olbia A&S Roma 13/01/21 Lpm Bam Mondovì Club Italia Crai 13/01/21

Il programma dell'8^ giornata di ritorno – 17/01/21