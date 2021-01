Iscriviti al Grandis di Cuneo e diventa esperto del settore Economico-Turistico!

Il turismo è uno dei settori più importanti delle moderne economie, elusivo e dinamico, composto da servizi diversi consumati contemporaneamente, bisognoso di poliedriche competenze linguistiche e comunicative in virtù della sua inarrestabile internazionalizzazione. Il turismo non è una disciplina autonoma ma un “field of studies” che connette gli aspetti economici, aziendali, socio-politici, geografici, giuridici ed istituzionali del settore.

Il curriculum dell’Istituto tecnico economico, indirizzo turistico, affronta questa realtà, delineando una figura professionale che compendia la preparazione linguistica con una eclettica conoscenza delle dinamiche economiche, imprenditoriali, sociali ed istituzionali che caratterizzano il comparto turistico a livello globale.

I nostri diplomati hanno, dunque, competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Intervengono nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.

In particolare, sono capaci di:

Ø analizzare l’immagine del territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale e per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;

Ø collaborare con i soggetti pubblici e privati per definire l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

Ø intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali;

Ø progettare, documentare e presentare servizi e/o prodotti turistici.

Il nostro indirizzo crede molto nei tirocini e nelle esperienze professionali per far acquisire ai nostri studenti competenze relazionali necessarie per lavorare nel mondo del turismo, degli eventi e delle strutture ricettive.

Durante il triennio gli allievi hanno la possibilità di prendere parte a diverse attività di tirocinio:

nell’estate, in stage in aziende turistiche (agenzie viaggi, hotel, villaggi turistici, uffici turistici, ATL, consorzi di operatori …) dove possono mettere in pratica le conoscenze apprese durante le lezioni in classe.

durante l’anno scolastico, vengono proposte numerose collaborazioni con enti vari con cui il nostro istituto collabora da anni (ATL, Conitours, Comune di Cuneo, Ascom, CRC, Confcommercio, Kairos Eventi….): i nostri allievi, in divisa, si mettono alla prova nell’accoglienza, dare informazioni, gestire l’organizzazione, guidare i turisti.

Tra gli eventi principali che ha visto protagonisti i nostri allievi ricordiamo La Fiera del Marrone, L’Outdoor Festival, Waterpolo Tournament, Orto delle Arti.

Sono anche previste uscite sul territorio e incontri con esperti del settore turistico, per conoscere e capire di più la realtà turistica locale.

Attraverso esperienze pratiche e tirocini professionali aiutiamo i nostri studenti a crescere, maturare e acquisire sicurezza in se stessi affinché sappiano affrontare il mondo da diplomati.

Dopo il conseguimento del diploma, i nostri alunni possono seguire diverse strade, dall’inserimento con successo nel mondo del lavoro (tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, guide turistiche, hostess di volo) alla prosecuzione degli studi universitari. In particolare, si sottolinea l’esistenza di numerosi corsi di laurea triennale e magistrale specifici, attivati anche presso prestigiosi Atenei, quali la Cattolica di Milano e il Centro di Studi Avanzati sul turismo presso UNIBO.

Si consiglia di visitare il sito www.laureaturismo.it dove sono indicati tutti i corsi di laurea di primo e secondo livello ed i master inerenti al turismo, volti a formare studenti con capacità di progettazione, gestione e direzione, nonché di analisi e previsione, delle imprese pubbliche e private che operano nel settore.

Tra i corsi di laurea triennali ricordiamo i seguenti:

Ø scienze del turismo

Ø economia del turismo

Ø scienze dei beni culturali per il turismo

Ø conservazione dei beni culturali

Tra i corsi di laurea magistrale ricordiamo:

Ø economia e management del turismo

Ø economia e gestione delle aziende e dei sistemi turistici

Ø turismo, territorio e sviluppo locale

Ecco alcune testimonianze di ex alunni che hanno seguito strade diverse dopo il diploma: alcuni hanno proseguito gli studi all'università, altri si sono inseriti con successo nel mondo del lavoro.

Testimonianze: https://www.facebook.com/Grandis-Cuneo-715127025261043

L’IIS “S. Grandis” aiuta i ragazzi a realizzare le proprie aspirazioni professionali attraverso un’offerta formativa molto vasta:

Grandis Corso IV Novembre, 16 – Cuneo

- Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

- Indirizzo Professionale Servizi Commerciali

- Indirizzo Professionale Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico

Grandis Succursale di Via Mazzini, 3 Cuneo

- Istituto Tecnico Turismo

Grandis Succursale IPSMAT, Via Cacciatori delle Alpi, 2 Cuneo

- Indirizzo Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica

(L’IPSMAT offre la possibilità di ottenere una Qualifica Professionale di Operatore Elettrico alla fine del terzo anno.)

Per iscriverti al Grandis clicca qui: https://www.grandiscuneo.edu.it/pagine/iscrizioni-classi-prime-as-202122-

oppure contatta la nostra segreteria di Corso IV Novembre 16 – Cuneo- al numero di telefono: 0171692623.

Per altre informazioni consulta www.grandiscuneo.edu.it

Oppure scrivici a orientamento@grandiscuneo.it