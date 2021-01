Partorire al Santa Croce di Cuneo, i ringraziamenti di una neo mamma: "Grande professionalità e umanità"

Buongiorno.



Mi chiamo Erika S. e sono la neo-mamma del piccolo Mattia, nato il 30/12/2020 alle ore 14:20 presso l'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.



Vi scrivo perché ci tengo a ringraziare pubblicamente, a nome mio e di mio marito Luca, tutto il Reparto di Ostetricia e Sala Parto i quali si sono presi ottima cura di me e del bimbo sin da subito.



Ostetriche, Neonatologhe, Pediatri, Infermiere, Oss tutti quanti hanno dimostrato grandissima professionalità ed umanità nell'accompagnarci in quest'esperienza unica, anche se vissuta in un periodo così particolare per tutti noi.



Sicuramente sarà mia premura consigliare a tutte le future mamme di scegliere questo ospedale come Punto Nascita per i loro bimbi perché assicuro, per esperienza vissuta, che non rimarranno deluse!



Con affetto



Erika, Luca e Mattia ❤