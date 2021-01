A Mondovì prosegue l'iter per la realizzazione dello skatepark

A Mondovì prosegue l‘iter per dotare la città di uno skatepark.

In questi giorni, infatti, l’amministrazione, con il sindaco Paolo Adriano e l'assessore al verde pubblico, Erika Chiecchio, ha effettuato alcuni sopralluoghi per valutare dove collocare la struttura, insieme ad alcuni ragazzi monregalesi che praticano la disciplina "della tavola a ruote".

Come conferma l’assessore Chiecchio, si sta cercando di individuare una soluzione che sia facilmente raggiungibile, in un parco cittadino o, comunque, in una zona della città che possa essere riqualificata dalla presenza dello skatepark.

Il tutto seguendo la logica che ha già portato la realizzazione di una palestra di "calystenics" nel parco della via Cornice e presso il Sacra Famiglia-via Ortigara, dove sono state piazzate attrezzature per la ginnastica dolce.