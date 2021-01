Accessibilità e nuove funzionalità: è online il nuovo sito del Comune di Bra

E’ on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Bra (www.comune.bra.cn.it). Completamente rinnovato, con una nuova veste grafica, facilità di accesso a servizi e informazioni e maggiori funzionalità on line, il nuovo portale è caratterizzato da un design totalmente “resposive”, per sfruttare appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, garantendo diffusione e facilità di fruizione tramite tutti i dispositivi e le piattaforme.



Il nuovo sito è costruito in conformità alle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha definito una serie di indicazioni tecniche e grafiche per tutti i siti della Pubblica Amministrazione italiana, con lo scopo di migliorare e semplificare la navigazione e l'esperienza del cittadino.



Il portale è integrato con i canali social dell’Ente e con l’App Municipium, comodo strumento (già scaricato gratuitamente da oltre 4.400 cittadini braidesi) per un contatto diretto con l’attività del Comune e per una tempestiva informazione “a portata di smartphone”.



Il nuovo sito del Comune di Bra è stato realizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con l’ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico. Tra le principali novità del portale, la possibilità di accedere a numerose funzionalità on line, tra cui quelle legate ai servizi scolastici e ai servizi tecnici, oltre che alla gestione delle sanzioni al codice della strada e al sistema di pagamento collegato al nodo nazionale PagoPA. Nelle prossime settimane, ai servizi digitali già attivati si aggiungeranno nuove funzionalità relative ai settori Anagrafe e Tributi, per visualizzare la propria posizione e svolgere on line alcune tra le principali attività dei due sportelli, e verranno attivate nuove opzioni per i pagamenti da remoto e sull'app nazionale IO, oltre alla possibilità di accesso ai servizi mediante SPID.