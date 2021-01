Castiglione Tinella: lieve calo nei residenti, uno su sei è straniero

Il 2020 si è chiuso con una lieve diminuzione nella popolazione di Castiglione Tinella. Al 31 dicembre scorso il comune del Moscato contava infatti 834 abitanti, contro gli 841 di dodici mesi prima. In lieve maggioranza le donne, 428 contro 408 maschi, mentre le famiglie sono 359 famiglie, un sesto delle quali sono straniere (58; il 16%).



Ben assortita la presenza di residenti con diverse cittadinanze. Sono 146 (il 17,5%), in leggero aumento, e arrivano da Bolivia, Inghilterra, Bulgaria, Filippine, Gambia, Macedonia, Giappone, Mali, Marocco, Nigeria, Paraguay, Perù, Romania, Senegal, Tunisia e Nuova Zelanda.



Quella del tradizionale bilancio demografico è stata anche l’occasione per tirare le somme su ciò che finora ha significato il Covid-19 per il paese, che negli ultimi dodici mesi ha fatto registrare 40 positivi e purtroppo un decesso. Numeri che in questo momento si sono ridotti a due persone attualmente positive.

"Il contagio però non si ferma – fanno sapere dal Municipio –, anzi, quindi i cittadini sono invitati a mantenere tutte le necessarie attenzioni. L’augurio per tutti, compresi coloro che sono in difficoltà con la propria attività, è che il nuovo anno porti la conclusione di questa criticità che ci coinvolge tutti".