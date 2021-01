Cavallermaggiore, Municipio "rinfrescato" con il restauro dei portoni di ingresso

Il Palazzo comunale di Cavallermaggiore rinfrescato.

In questi primi giorni del 2021 infatti sono terminati i lavori di restauro dei due portoncini di ingresso.

Quello principale in via Roma a due ante in stile barocco di inizio '900 e quello vano scale a due ante, di epoca presunta tra fine '700 ed inizio 9'00. Il restauro è durato circa due mesi ed è stato eseguito da un restauratore di Racconigi.

Il costo totale è stato di 7 mila euro.

Nei prossimi giorni saranno inoltre sostituite le bandiere ormai usurate.