Cavallermaggiore: popolazione in calo, ma in aumentano i residenti stranieri

Saldo in calo per la popolazione di Cavallermaggiore: sono infatti 5419 le persone residenti in città al 31 dicembre 2020, otto in meno rispetto al 1° gennaio 2020.

Di queste 589 sono stranieri, in aumento di 13 unità rispetto all'anno scorso quando erano 576. La maggior parte degli stranieri residenti sono di origine Indiana (132 persone di cui 79 uomini e 53 donne), seguono i residenti di origine Rumena (153 persone, di cui 73 uomini e 80 donne).

A Cavallermaggiore, sono 2698 gli uomini, mentre sono 2721 le donne, al 1° gennaio 2020 invece erano rispettivamente 2697 e 2730.

Ad oggi, i nuclei famigliari sono 2225, mentre le convivenze sono 63.