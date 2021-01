Festa del Battesimo a Borgo San Dalmazzo con i bimbi battezzati nel 2020

Domenica 10 gennaio si è tenuta, presso la parrocchia di San Dalmazzo, la festa del Battesimo, un momento nel quale i genitori che hanno battezzato i figli nel 2020 si sono ritrovati per la celebrazione comunitaria della messa alle ore 10.30. Al termine della celebrazione è stata consegnata la piastrella con il nome del battezzato e la data del battesimo e depositata nel “nido” vicino al fonte battesimale, nido che richiama il logo della pastorale pre/post Battesimo, il giorno del battesimo del figlio

Erano quasi tutti presenti i genitori dei bambini battezzati nel 2020. Una bella occasione di incontro che ha visto la partecipazione di tante famiglie. È stata anche occasione di rincontrare le famiglie conosciute lo scorso anno durante gli incontri che, come Parrocchia, vengono proposti alle famiglie che chiedono il Battesimo. Il Cammino della Pastorale pre e post Battesimo che come parrocchia è dal 2011 che si cerca di portare avanti, un cammino non facile ancora di più in questo anno appena trascorso ma nonostante tutto le famiglie hanno voluto battezzare i propri figli e festeggiare con noi la loro scelta di far diventare cristiani i loro figli e “farli entrare” nella comunità cristiana.

Si “respirava” la voglia di comunità e di farne parte, il piacere di avere presenti genitori disponibili ed attivi durante la celebrazione, pronti a leggere e portare i doni dell’offertorio all’altare e un caloroso grazie prima di uscire dalla Chiesa.

Chi non avesse potuto essere presente potrà passare a ritirare la piastrella in parrocchia.