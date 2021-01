A Fossano partono i lavori in Piazza del Cubo dopo la rescissione del primo contratto d'appalto per "grave inadempimento"

Da ieri, 11 gennaio, piazza Vittorio Veneto di Fossano è transennata al fine di permettere i lavori di riqualificazione. La messa a punto del piazzale nella zona centrale della città degli Acaja sarebbe dovuta partire nel mese di febbraio dello scorso anno.

Il contratto tra il comune e l'associazione temporanea di imprese - composta dalla ditta Cantieri moderni di Pinerolo e dalla dalla Geoverde System di Torino - era stato stracciato nel mese di giugno per "grave inadempimento" in quanto i lavori non sono mai partiti.

La questione relativa alla risoluzione del contratto era stata discussa nel consiglio comunale di lunedì 30 novembre, dove a tirare in ballo la disputa fu il consigliere Paolo Cortese, chiedendo delucidazioni sull’accaduto. A destare le preoccupazione di Cortese fu l’accordo transitivo relativo al contenzioso che si era creato, tra la ditta appaltatrice e il Comune, che si concluse con un incremento per le casse comunali di 35mila euro.

Come spiegato nella seduta, dal segretario generale Massimo Nardi, l’accordo transattivo sul contenzioso si creò dal momento in cui la Cantieri moderni aveva impugnato il provvedimento di risoluzione chiedendo un risarcimento di 150mila euro. Il Comune di Fossano a sua volta però chiese un risarcimento di 65mila euro vista l’inadempienza della ditta.

L’accordo transitivo stipulato è sulle domande di risarcimento delle controparti e dove la Cantieri moderni riconobbe la propria inadempienza e un indennizzo alla città di 35mila euro, per far terminare il contenzioso.

Ora, vista l’efficacia della risoluzione, la riqualificazione è stata affidata alla seconda classificata dell’appalto, la ditta Edilizia Generale di Trezzano sul Naviglio, la quale avrà a disposizione 210 giorni per completare un’opera da 507mila euro.

I lavori principali nella "Piazza del Cubo" saranno soprattutto relativi alla impermeabilizzazione dell’area al di sopra del parcheggio sotterraneo. Per consentire il completamento delle operazioni di messa a punto sarà bloccato l’accesso alla piazza sia da via Roma che da via Marconi.