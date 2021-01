Iniziate le vaccinazioni anche al Sacra Famiglia di Mondovì. Il presidente Bottero: "Un bellissimo regalo per tutti"(FOTO)

Sono iniziate ieri, lunedì 11 gennaio, le vaccinazioni anti Covid al Sacra Famiglia di Mondovì.

Ospiti e operatori hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer e nella giornata di oggi proseguirà la somministrazione delle altre dosi.

"Un bellissimo regalo per tutti, la più grande speranza per guardare ad un futuro di nuova vita" - spiega il presidente Diego Bottero - "Finalmente sono iniziati i vaccini nella nostra struttura, intravediamo la luce in fondo al tunnel. Per l'occasione équipe vaccinale al gran completo: il dott. Raviolo e i collaboratori 118 in prima linea durante l'emergenza sanitaria. Grazie al nostro direttore sanitario, la dott.ssa Ivana Bosio, al nostro infermiere Giovanni e alla nostra coordinatrice Bianca, stupendi organizzatori!".

Nella struttura, covid free, come spiega il presidente Bottero, sono riprese le richieste di ospitalità e si continua a lavorare per risolvere i problemi economici causati dall'emergenza sanitaria.

"Proseguiamo con regione, comune e banche per la ricerca di soluzioni per il deficit dovuti all'emergenza covid-19. I contatti sono continui e non possiamo che apprezzare questo confronto, che non ci fa sentire soli. Il presidente della Regione ha espresso un interessamento diretto sulla nostra situazione e questo ci fa sperare di avere ancora una prospettiva di sopravvivenza. Ringrazio tutti i nostri dipendenti per la loro infinita pazienza e le organizzazioni sindacali per il loro spirito costruttivo".