Iniziate le vaccinazioni nella RSA di Farigliano, tra gli ospiti anche Rosa Ceresole di 100 anni

Sono iniziate ieri, lunedì 11 gennaio, le vaccinazioni nella casa di riposo di Farigliano.

Tra i primi 30 ospiti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, c'è anche la signora Rosa Ceresole che, a 100 anni compiuti, si è sottoposta senza esitazioni alla campagna vaccinale.

Gli ospiti della struttura sono stati vaccinati in loco, mentre gli operatori, che hanno dato il consenso al 100%, riceveranno la prima dose all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Anche il sindaco, Ivano Airaldi, si è sottoposto al vaccino e spiega: "Ho aderito alla campagna in primis per una questione di rispetto per gli anziani: Farigliano è uno dei pochi paesi che ha una casa di riposo comunale e di conseguenza era prima di tutto una questione di sicurezza essere vaccinati per poter entrare nella struttura. Inoltre credo che sia una questione di rispetto per la salute di tutti fare il vaccino, l'unico modo per fermare i contagi e permettere al più presto la riaperture della attività e la ripresa economica del paese".