Mondovì: iniziate le vaccinazioni a volontari, dipendenti Cri e crocerossine

Sono iniziate presso il Centro trasfusionale dll’Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì, le vaccinazioni dei volontari e dei dipendenti del Comitato CRI di Mondovì, comprese le “Crocerossine” dell’Ispettorato, che ne fa parte. Sono in tutto oltre 150 persone, cui entro sarà iniettata la prima dose, cui seguirà - nei tempi previsti - la seconda per permettere di avere l’immunità dal covid 19. Fra i primi a ricevere il vaccino la presidente e il vicepresidente del Comitato, Lina Turco e Manuele Blengini, assieme all’ispettrice delle “Crocerossine”, S.lla Anna Maria Scarciglia.

Lina Turco, presidente del Comitato CRI di Mondovì: «Al momento sono una trentina, fra volontari, dipendenti e “Crocerossine” ad essersi sottoposti al vaccino. Nel rispetto delle indicazioni del Comitato regionale, che in una video conferenza con tutti i presidenti dei comitati locali CRI del Piemonte, li ha fortemente invitati a dare l’esempio, per sensibilizzare la campagna vaccinale, unica arma in nostro possesso per poter vincere questa battaglia».