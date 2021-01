Nel 2020 più di 800 persone hanno usufruito del centro di ascolto Caritas a Fossano

Da più di 46 anni la Caritas di Fossano è punto di ascolto per le persone bisognose. Un posto dove si aiuta e si accompagna all’autonomia personale e familiare.



In un anno difficile come il 2020, sono state più di 800 le persone ad aver usufruito di questo servizio effettuato da volontari. Coloro che ascoltano sono persone con alle spalle una preparazione volta a garantire un’adeguata assistenza ai propri interlocutori.



“Il punto di ascolto rappresenta la nostra punta di diamante - spiega Stefano Mana, responsabile Caritas di Fossano - vediamo come spesso chi viene, già solo raccontando, trovi la soluzione. Crediamo fortemente che attraverso l’ascolto vi sia la soluzione, da parte nostra vi è la volontà di accompagnarli per farli ripartire”. Spesso chi si rivolge a questo servizio trova da solo la soluzione ai propri problemi. Altre volte invece, vi è l’instaurazione di un vero e proprio progetto.



In questo progetto la Caritas ricopre il ruolo di aiutante nella risoluzione del problema economico, famigliare o di qualsivoglia natura seguendo il soggetto passo dopo passo.



Molto spesso il traguardo viene raggiunto ovvero che chi fa richiesta di aiuto possa ripartire camminando sulle proprie gambe.



Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 17 e ci si può prenotare dalle chiamando al 0172 634778 o mandando una email a: centroascolto.caritasfossano@gmail.com .