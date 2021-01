Niella Tanaro lancia una petizione per l’estensione dell'orario dell'ufficio postale

L'ufficio postale resta aperto solo tre mattine a settimana: una situazione che si protrae da mesi e che non è più accettabile per l'amministrazione e i cittadini di Niella Tanaro.

Durante il primo lockdow, a marzo 2020, l'orario dello sportello postale di via Borio era stato ridotto, in ottemperanza alle normative per il contenimento del Covid, ma ora, a distanza di mesi, nulla è cambiato, nonostante le richieste di estensione dell'orario.

Niella Tanaro non ci sta e lancia una petizione per chiedere l'ampliamento dell'apertura della posta.

"Abbiamo attenzionato più volte il problema, ma non siamo stati ascoltati" - spiegano il sindaco Gian Mario Mina e il consigliere Aldo Beccaria - "Ci sono molti anziani in paese e adesso, anche con le temperature sotto lo zero, si trovano in coda ad aspettare con il rischio di non poter usufruire in tempo del servizio".

Al momento l'ufficio postale è aperto soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.45.

La petizione per l'ampliamento dell'orario è disponibile da oggi, martedì 12 gennaio, nei negozi di Niella e in comune; la raccolta firme è aperta a tutti, anche ai non residenti.