Niella Tanaro pronta a realizzare una nuova scuola

Il comune di Niella Tanaro avrà un nuovo edificio per la scuola dell'infanzia e per la primaria. Un sogno che sta per diventare realtà, visto che in questi giorni è arrivata la conferma del finanziamento dell'opera.

"Per noi è una grande soddisfazione" - commenta il sindaco, Gian Mario Mina - "Dopo aver ricevuto la conferma di essere settimi in graduatoria e dopo aver ottenuto la certezza del finanziamento della Regione Piemonte ci siamo subito attivati per seguire l'iter di presentazione del progetto esecutivo per la costruzione della nuova scuola che il nostro paese desiderava da tempo. Grazie ai tecnici del comune, all'architetto Bacchiorini e a tutte le persone che collaborano alla realizzazione di questo grande sogno".

L'opera si è resa necessaria in quanto l'attuale edificio che ospita le scuole, in via XX Settembre, richiederebbe un costo troppo elevato per essere adeguato alle nuove norme anti sismiche.