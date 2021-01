Tamponi rapidi nelle scuole di Langhe e Roero: campagna dell'Asl Cn2 partita oggi da Cherasco

E’ partita oggi da Cherasco la campagna che vedrà l’Asl Cn2 effettuare tamponi rapidi antigenici presso le scuole del territorio, coprendo progressivamente tutte quelle che ne faranno richiesta.



L’iniziativa viene realizzata col supporto dell'ambulatorio mobile polidiagnostico donato dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus e operativo sulle strade di Alba e Bra dal 12 novembre, grazie a un gruppo di volontari che supportano l’équipe di operatori sanitari dell'Asl.



Il Fiat Ducato è stato donato grazie alla raccolta fondi de "L’abbraccio più forte", promossa dall’artista Valerio Berruti e sostenuta da 770 donatori, che hanno creduto nella sottoscrizione a sostegno dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero".



Nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il mezzo è a disposizione sul territorio per ciò che riguarda la diagnostica Covid-19 (quale hot-spot per i tamponi), la campagna per la vaccinazione antifluenzale e pneumococcica e quella per la vaccinazione anti-Covid.