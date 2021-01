Bra, incendio in un capannone di via Gabotto

E’ stato domato grazie al pronto intervento di due squadre di Vigili del Fuoco arrivate dai distaccamenti dei volontari di Bra e dei permanenti di Alba l’incendio che nella mattinata di oggi, martedì 12 gennaio, ha interessato un capannone dismesso nella zona di via Ferdinando Gabotto, a poca distanza dal cimitero



Le fiamme avevano avvolto alcune masserizie immagazzinate nell'edificio, ma sono state spente prima che arrivassero a interessarne la struttura. Non si conoscono al momento le possibili cause del rogo.