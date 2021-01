Fiamme in una cascina di Cervasca, in via Cuneo, nei pressi del cimitero.

Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con due squadre di Cuneo e con l'autobotte. In aiuto anche i volontari di Dronero, Morozzo e Busca.

Le fiamme hanno coinvolto anche una stalla, dove si trovavano alcuni animali, fortunatamente liberati e tratti in salvo. Si continua a lavorare per domare le fiamme. La colonna di fumo è visibile a grande distanza.