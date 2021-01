Pitbull azzanna un volpino durante un barbecue alle Basse di Cuneo: il "caso" finisce in tribunale

Un barbecue alle Basse Stura di Cuneo che, nella primavera 2018, costó quasi la vita ad un volpino, rimasto esanime, a seguito di un attacco da parte di un Pitbull.

La proprietaria del cane di media taglia, B.B., deve ora difendersi davanti al Tribunale di Cuneo dall’accusa di violenza privata ai danni del padrone del volpino.

L’uomo, costituitosi parte offesa, quel pomeriggio era uscito insieme alla sua compagna, di origini peruviane, per un giro in bicicletta. A suo dire, una volta allertate le autoritá, B.B. e il suo compagno, avrebbero proferito una serie di minacce ed insulti sia a carattere razzista che sessista.



“Quando siamo arrivati alle Basse Stura, abbiamo incontrato i figli della mia compagna che stavano facendo un barbecue. Abbiamo deciso di affidare il nostro cagnolino a loro e di proseguire il giro. Avevo notato la presenza di un gruppo di persone, fra cui B.B. e il suo compagno, con due Pitbull. Entrambi i cani erano senza guinzaglio. Alla chiamata della nuora della mia compagna, che aveva giá allertato i Carabinieri, siamo subito tornati indietro. La situazione è degenerata. Il Pitbull di B.B. ha azzannato ferocemente il mio volpino che aveva il guinzaglio. I due erano molto arrabbiati dopo la chiamata alle autoritá: l’uomo mi ha minacciato, dicendomi che lui era stato in carcere alle Vallette e quindi, se avesse avuto problemi con la giustizia, sarebbe venuto a cercarmi. Lei gli ha dato man forte insultando me, la mia compagna e mia nuora con parole razziste e sessiste. Probabilmente erano alterati dall’acool.”

All’udienza erano presenti come testimoni la compagna della parte offesa e la nuora della donna, che ha assistito alla scena: “Quando il Pitbull ha attaccato il volpino dei miei suoceri, B.B. e il suo compagno non sono intervenuti”.

Il cagnolino, esanime, è stato immediatamente condotto alla clinica veterinaria e si è salvato.

Il 29 gennaio, l’escussione dei restanti testimoni.