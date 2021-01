Il "foehn" fa alzare le temperature con massime fino a 7°C, ma venerdì potrebbe tornare la neve

Alta pressione in arrivo ed in spolvero sino a giovedì poi nuova parentesi perturbata venerdì. Si assisterà quindi ad un aumento generale delle temperature, specialmente nei bassi strati, tra martedì e mercoledì con la riduzione delle gelate notturne per poi un ritorno della neve al piano soprattutto sulla provincia di Cuneo, causa nuova aria fredda in arrivo con prognosi però ancora molto incerta.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Le tendenze fino al 14 gennaio



Cielo poco o irregolarmente nuvoloso oggi, dal pomeriggio rinforzo graduale dei venti ad iniziare dal Piemonte settentrionale con cielo poi sereno e foehn ad iniziare dal settore vallivo, in estensione alle pianure adiacenti. Giovedì ancora cielo sereno e venti in diminuzione.

Gelate notturne e possibili nebbie nella serata di ieri e stamattina sulle pianure.

Termometro in rialzo da oggi, con minime in pianura intorno -5- -0°C e massime 3-7°C. Al mare termometro con minime in pianura intorno 1- 5°C e massime 7-11°C

Gelate estese attenti ai tratti ghiacciati

Venti moderati da Sud Est in pianura

Venti forti da Nord sulle coste

Da venerdì 15 Gennaio

Cielo coperto, neve anche in pianura soprattutto sulla provincia di Cuneo, piogge in Liguria migliora sabato con termometro in nuovo calo.

