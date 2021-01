Cnos-Fap Saluzzo: il secondo open day sarà sulle offerte formative ai ragazzi/e in uscita dalla terza media

Il Cnos-Fap Saluzzo, come tutti gli anni apre le porte ai ragazzi in uscita dalla terza media e alle famiglie, per far conoscere la propria offerta formativa: le giornate "OPEN DAY - Orientamento 20-21" saranno in presenza (emergenza sanitaria permettendo ): sarà possibile, prenotare un appuntamento, accedere al Centro di formazione nel rispetto delle regole anti COVID 19, fare il colloquio orientativo coi formatori e visitare gli ambienti.