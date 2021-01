Regali: come stupire chi deve ricevere un dono

Tra le tante attività che ogni soggetto, perlomeno una volta all’anno, è obbligato ad effettuare, quella del “regalo” è, talvolta, assai complessa ed irta di insidie. D’altro canto, effettuare un dono crea una sorta di ansia in molti individui, che temono di donare un oggetto che non sia gradito all’altrui persona.

Ed i feedback, poi, difficilmente sono veritieri: il ricevente, infatti, difficilmente dirà di non aver gradito l’omaggio, onde evitare che il donante possa sentirsi offeso. Il momento del regalo, quindi, viene vissuto con forte preoccupazione, a parte quei rari casi in cui si è certi di andare “a botta sicura”, magari spesso imbeccati dalla persona che deve ricevere l’omaggio.

Un regalo come esperienza da vivere e condividere

Un dono, infatti, spesso è in grado di ricucire i rapporti, qualora si vivesse una situazione non idilliaca con l’altra persona, oppure è in grado di rinsaldare gli stessi ulteriormente: scegliere quello giusto, che sia davvero in grado di rendere felice chi lo riceve, riveste un ruolo di prioritaria importanza.

Per quanto ovvio, le probabilità di successo aumentano, significativamente, se si conoscono i gusti di chi deve ricevere il regalo. Se vogliamo omaggiare una persona amante delle gite fuori porta, che adora trascorrere poco tempo all’interno delle mura domestiche, un ottimo regalo potrebbe essere costituito da un week end in qualche centro benessere, un dono particolarmente gradito soprattutto dal genere femminile.

Un altro regalo che potrebbe essere “condiviso” col ricevente è, ad esempio, un biglietto per una mostra d’arte o di un concerto, purché, per quanto ovvio, si conoscano i gusti di chi beneficia del dono. Tutte situazioni “attive”, dove l’emotività, in molti casi, è assai maggiore rispetto alla ricezione di un oggetto.

In alcuni casi, invece, si può ricorrere alla classica cena, che deve essere svolta in location differenti in base alla persona che vogliamo omaggiare. Se si tratta, ad esempio, di un amico, e non si festeggia una ricorrenza particolarmente rilevante, una pizza in compagnia potrebbe essere più che sufficiente per riscontrare il positivo giudizio dell’altra persona.

Cambia radicalmente il discorso, invece, se la cena dev’essere donata alla propria amata o ad uno o più parenti: nel primo caso, infatti, è indispensabile scegliere una location romantica o gioiosa, riservata piuttosto che folkloristica, in base ai gusti dalla partner; nel secondo caso, invece, meglio puntare su qualche ristorante o trattoria tipica, luoghi ideali dove poter riunire l’intero nucleo familiare.

Regali classici o trasgressivi: la rete offre un ampio ventaglio di scelta

L’emotività, tuttavia, può essere elevata anche quando si ricorre a dei classici regali, degli evergreen che, nella maggior parte dei casi, possono essere decisamente graditi da chi li riceve. Basti pensare, ad esempio, ad un prezioso, che, nel caso dell’anello, può suggellare un sentimento di amore, affetto o amicizia tra due persone.

Tra i gioielli che si possono omaggiare, un ruolo rilevante è costituito da catenine e bracciali, cadeau che possono impreziosire, ulteriormente, il rapporto tra due persone. Le catenine, inoltre, possono contenere al loro interno una foto, spesso relativa ad una persona che, purtroppo, ci ha lasciati anzitempo: in questo l’emotività e l’empatia possono rafforzarsi ulteriormente.

Col passare del tempo, tuttavia, le modalità con le quali effettuare un regalo si sono evolute costantemente, anche in forme che erano difficilmente ipotizzabili anche solo due decenni or sono. Non capita di rado, infatti, che alcuni soggetti, consci dei gusti del “festeggiato”, decidano di regalare un tatuaggio, lasciando la scelta del disegno da tatuare a chi beneficia di questo dono.

Quando si vuole festeggiare in modo atipico e, perché no, stuzzicante, si può ricorrere al mondo dell’eros, che grazie ad Internet, come ad esempio nel caso del sexy shop Sexomania, offre la possibilità di regalare oggetti e capi d’abbigliamento che possono riaccendere o aumentare la passione della coppia, festeggiando in modo soddisfacente una qualsivoglia ricorrenza.