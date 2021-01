12 posti per il Servizio civile nelle sedi Croce rossa di Barge e Paesana

12 posti per il Servizio civile nelle sedi della Croce rossa di Barge e Paesana, per ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.

C’è tempo sino alle 14 dell’8 febbraio 2021 per presentare le domande, che devono essere formulate per via telematica. Le due sedi CRI hanno ottenuto – ciascuna – 4 posti per il Servizio civile universale e 2 posti per il Servizio civile “Garanzia giovani”.

Per il bando di Servizio civile universale 2020-2021, oltre all’età, è richiesta inoltre come requisito la cittadinanza italiana. Titolo preferenziale è poi costituito dal possesso della patente di guida civile.

L’impegno settimanale sarà di 25 ore, per un compenso netto di euro 439,50 mensili. Il Servizio civile universale non è ripetibile: non potranno accedervi, quindi, i giovani che hanno già svolto il loro percorso.

Il bando per il Servizio civile “Garanzia giovani” è invece stato approvato e finanziato dall’Unione Europea, andando ad aggiungersi a quello già approvato per il Servizio civile universale. I quattro posti disponibili per la Croce rossa di Barge e Paesana (due per ciascuna sede) sono destinati ai ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, cittadini italiani, comunitari o stranieri soggiornanti in Italia. Anche questo percorso durerà 12 mesi

Tra i requisiti richiesti, quasi interamente uguali al bando del Servizio civile universale (in particolare assenza di condanne penali, non appartenere alle Forze Armate o Forze dell’ordine), si sottolinea che per il “Garanzia giovani” vi è la necessità di non essere, al momento dell’iscrizione, lavoratori occupati, studenti o frequentare corsi di formazione. Al contrario, per questo progetto, l’aver già prestato Servizio civile in passato non costituirà un ostacolo. È sempre titolo preferenziale il possesso della patente civile.

Le due sedi di Croce rossa, che fanno parte del Comitato di Racconigi, lanciano l’appello ai giovani, a chi “magari non ha le idee chiare sul proprio futuro, a chi ha voglia di affacciarsi al mondo del lavoro facendo qualcosa per la collettività: il Servizio civile è un’ottima risposta.

Il monte ore settimanale non è grande; si impara a lavorare in squadra, ma anche a sviluppare tanta autonomia; si accumulano i primi guadagni e, soprattutto, si matura una esperienza da inserire nel proprio curriculum vitae”.

I due progetti differiscono principalmente per gli obiettivi: mentre il Servizio civile universale coinvolgerà i ragazzi nell’ambito di “Soccorso e Solidarietà”, il nuovo bando “Garanzia Giovani” è denominato “CRI in rete per contrastare il disagio dei vulnerabili”.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi di Barge e Paesana per compilare una pre-iscrizione. Tuttavia, l’iscrizione vera e propria andrà compilata poi on-line, sulla piattaforma del Servizio civile universale, utilizzando, per l’accesso, lo SPID (il sistema pubblico di identità digitale), che si può ottenere, gratuitamente, ad esempio allo sportello delle Poste Italiane.

“Consigliamo quindi agli interessati – aggiungono dalla CRI – di iniziare a procurarsi lo SPID, evitando così possibili code e ritardi”.

L’inizio del servizio avverrà, con buona probabilità, nel mese di marzo, per una durata totale di dodici mesi. Ai volontari verranno assicurate idonea formazione, copertura assicurativa, idoneità del progetto ai fini previdenziali, eventuali crediti formativi ove riconosciuti.

I volontari selezionati affronteranno dapprima un periodo di formazione, poi uno di affiancamento a

volontari più esperti, per poi poter a tutti gli effetti svolgere mansioni come il soccorso in ambulanza, il trasporto infermi, servizi in ambito sociale, gestione amministrativa e molto altro ancora.

Per info: Croce rossa italiana – Sede di Barge (0175.346262 - crocerossaitalianabarge@gmail.com); Croce rossa italiana – Sede di Paesana (0175.987477 – cripaesana@libero.it); www.criracconigi.it; www.scelgoilserviziocivile.gov.it/; https://domandaonline.serviziocivile.it/; servizio.civile.cn@gmail.com.