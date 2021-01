Saldocarpentiere a Verzuolo

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, scegli la qualifica triennale!

Diventa Saldocarpentiere



Corso gratuito, utilizzo di Ipad e non di libri, molte ore in laboratorio con utilizzo di tecnologie innovative.



Lavoro assicurato: il settore della saldatura, sta registrando un incremento occupazionale molto alto e tutte le aziende ricercano saldatori con il patentino.

Potrai conseguire il patentino durante il percorso.



Al termine del triennio puoi proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda). Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, hai l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100%.



Il corso è erogato con il sistema duale che, nel primo anno, prevede l'esperimento dell'Impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi della durata di 400 ore a cui fa seguito nel secondo e nel terzo anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.



AFP, con il servizio al lavoro, ti cerca opportunità lavorative in aziende del territorio.

Il 16/01 vieni a trovarci nella giornata di scuola aperta dalle 8.00 alle 12.00.

Prenota la tua visita al numero

+39 0175 86471

Oppure scrivi a

Lara Reineri lara.reineri@afpdronero.it

www.afpdronero.it