Donazioni alle case di riposo di Savigliano dalla onlus di Marco Braico

17 anni di attività sul territorio nazionale, oltre 100 donazioni, 200.000 euro di materiale concreto consegnato ad enti che si occupano della “cura dei più deboli” e non solo. Palestre, ospedali, case di riposo e scuole sono alcuni dei destinatari del progetto “La Festa dei Limoni” e dell’omonima Onlus presieduta da Marco Braico (scrittore e arbitro internazionale di pallavolo).

Nelle giornate del 12 dicembre 2020 e 8 gennaio 2021 anche il territorio saviglianese è stato toccato dal prezioso contributo dell’Associazione, rivolto rispettivamente alla Casa di Riposo di Levaldigi e alla saviglianese Chianoc. La Residenza per Anziani Fratelli Ariaudo di Levaldigi ha ricevuto quattro poltrone e un televisore 55’’, la Residenza Chianoc di Savigliano è stata omaggiata di tre saturimetri, un aspiratore, due sfigmomanometri, un tritapastiglie elettrico e un apparecchio elettronico per pressione con rilevatore di temperatura a pistola (Non-contact Infrared Thermometer).

La donazione arriva a seguito di un percorso di collaborazione intrapreso lo scorso anno tra Consulta per lo Sport del Comune di Savigliano e Marco Braico, che purtroppo ha visto sospeso l’incontro a suo tempo programmato in data 24 febbraio 2020 presso il Cinema Aurora a seguito della pandemia di Covid-19. Il virus non ha però fermato l’intento dell’Associazione e di Braico stesso nel proseguire il percorso di volontariato che dal 2004 anima la Onlus su tutto il territorio nazionale. Un aiuto importante, quello ricevuto, per una delle categorie maggiormente a rischio in questo periodo, che mostra proficua sinergia tra diverse realtà direttamente coinvolte nel sostegno al territorio.

Francesco Masi, Presidente Consulta per lo Sport: "Un ringraziamento particolare è rivolto a Marco Braico da parte della Consulta per lo Sport e dagli Enti destinatari della donazione, nella speranza di poter ascoltare di persona, in un futuro non troppo lontano, la sua storia".