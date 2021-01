Volley A2/F: Nel recupero Marsala piega Sassuolo 3-2. La Lpm Bam Mondovì a 2 punti dalla Pool Promozione!

Nel pomeriggio si è giocato Sigel Marsala-Green Warriors Sassuolo, match valido come recupero dell’8^ giornata di andata di regular season di Serie A2 (girone Ovest). Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la formazione siciliana di coach Amadio, che ha avuto la meglio delle Emiliane solo al tie-break.

Una gara vissuta sul filo dell’equilibrio, come era lecito attendersi vista la posta in palio. Da segnalare l’ottima prestazione di Karola Dhimitriadhi, che ha chiuso la serata con 25 punti all’attivo, facendo meglio anche della compagna di squadra Ekaterina Antropova (23). Grazie a questo successo la Sigel, che ha giocato 14 gare, si avvicina sempre più alla Pool Promozione.

Il Sassuolo invece, che di gare ne ha giocate 16, consolida la quarta posizione e nelle ultime due gare in programma dovrà cercare di raccogliere più punti possibili per difendersi dalle “ambizioni” della Futura Busto Arsizio. Il risultato odierno, però, ha dei risvolti importanti anche in casa Puma. Alla Lpm Bam Mondovì, infatti, ora mancano solo due punti per ottenere la qualificazione matematica alla Pool Promozione.

Domani, pertanto, le ragazze di Delmati, in caso di vittoria contro il Club Italia Crai, potranno festeggiare l’accesso alla Pool Promozione con quattro giornate di anticipo. Ogni forma di scaramanzia è ammessa, ma per le Pumine, quella di domani, è una grande opportunità. Ecco la classifica aggiornata del girone Ovest:

La classifica