Sci alpino: a Carlotta Saracco il titolo di "Atleta dell'Anno 2020" U.N.V.S.

Il Consiglio Direttivo della Sezione L. Pellin di Cuneo dell’U.N.V.S., su indicazione della Commissione preposta che ha esaminato ed attentamente valutato le segnalazioni di Atleti/e di alto valore pervenute, ha deciso di assegnare il titolo di ATLETA DELL’ANNO 2020 a Carlotta Saracco.

Nata a Cuneo il 10 luglio 1999, residente a Limone Piemonte. Attualmente in forza al Centro Sportivo Esercito, sport praticato sci alpino. Dopo aver messo gli sci ai piedi in tenerissima età, inizia l’attività con l’Equipe Limone e dall’età di 12 anni si distingue nella gare dei Campionati Italiani e nelle altre manifestazioni della categoria Ragazzi. Dopo una pausa per infortunio prosegue l’attività ad alto livello in campo nazionale ed internazionale nella categoria Allievi prima ed Aspiranti poi. Convocata agli YOUTH OLYMPIC WINTER GAMES 2016 con sodisfacenti piazzamenti, entra nella Squadra Nazionale C Gruppo slalom ed in seguito nella Squadra Nazionale B Coppa Europa gruppo polivalenti. Dal 2018 fa parte del Gruppo Discipline Tecniche della Squadra Nazionale B Coppa Europa. Nel 2020 può far valere 8 podi in gare FIS, con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, un buon piazzamento nel Gigante di Coppa Europa ad Andalo ed il positivo debutto in Coppa del Mondo di slalom a fine dicembre.

Data e modalità della consegna del premio saranno fissate in un momento successivo compatibilmente con gli impegni dell’atleta e le disposizioni in vigore per il contrasto della pandemia.