Sci di fondo: lo Sci Club Entracque Alpi Marittime vince il Trofeo Alessandro Quaranta

Domenica di competizioni regionali al Centro Fondo di Entracque per il Trofeo Alessandro Quaranta, che nella classifica a squadre ha incoronato proprio lo Sci Club Entracque Alpi Marittime, che si è imposto con 6855 punti, davanti a Sci Club Valle Stura (4639) e Sci Club Valle Pesio (2462). Quarto posto per il neonato Sci Nordico Pragelato, che si è dimostrato subito competitivo.

Le competizioni si sono svolte in tecnica libera, tranne che per gli Under 12 Cuccioli che hanno gareggiato invece in alternato.

Tra le ragazze vittoria di Giulia Rochail (Sci Nordico Pragelato) davanti a Lucia Delfino (Valle Stura) e Viola Camperi (Entracque).

Nella gara maschile successo di Martino Bruno Rosso (Entracque) su Nicola Giordano (Entracque) e Leonardo Brondello (Valle Stura).

Le altre categorie hanno gareggiato in tecnica libera.

Nella 4 km U14 femminile successo di Matilde Giordano (Entracque) sulle compagne di squadra Magalì Miraglio Mellano e Luna Forneris.

La 5 km U14 maschile ha visto imporsi Filippo Massimino (Entracque) di un soffio su Stefano Occelli (Valle Stura) e Giacomo Barale (Valle Stura).

Distanza di 5 km anche per le U16, tra le quali si è imposta Aurora Giraudo (Valle Stura) davanti a Beatrice Laurent (SN Pragelato) ed Arina Radu (SN Pragelato).

Nella 6,6 km U16 maschile la vittoria è andata ad Alberto Rigaudo (Entracque), che ha vinto su Alessio Romano (Ski Avis Borgo) e Gabriele Franco Laurenti (Prali). Netta vittoria di Elisa Gallo nella 6,6 km Giovani/Senior femminile. La giovane dell’Entracque ha conquistato il successo su Maddalena Somà (Valle Pesio) ed Irene Negrin (Prali).

Infine nella 9,9 km Giovani/Senior maschile si è confermato in ottima forma Davide Ghio (Entracque), che ha conquistato il successo con 29” di vantaggio sui compagni di squadra Martino Carollo, Gabriele Rigaudo e Lorenzo Castoldi, per un bellissimo poker della valanga arancio.