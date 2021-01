37 statuette per il corto “Triangle” e la prima prova di regia con 'Battle Brothers': l'anno d'oro dell'attore cuneese Andy Barreca

Se il 2020 è stato un anno di battute d'arresto per molti, di certo non lo si può dire per l'attore cuneese Andy Barreca. “Ho spinto molto e raccolto grossi risultati”, racconta l'artista di origini braidesi che vive a Marene.

Dopo gli importanti riconoscimenti al Venus International Film Festival di Las Vegas, al Cutting Room International Short Film Festival di New York e al World Short Film Festival di Roma, il suo cortometraggio “Triangle” ha raccolto un totale di ben 37 premi. L'ultimo a dicembre come “Best Leading Actor” (miglior attore protagonista) al Castellabate Film Festival 2020. E chi volesse vedere il corto “Triangle” potrà farlo da febbraio 2021, quando sarà disponibile per la visione su “Shorts TV” ed “Amazon Prime Video Channels”.

Sempre nel 2020 ha fondato “Strong Film Distribution” in partnership con ADRAMA Srl: attività specifica nella distribuzione cinematografica festivaliera rivolta a tutti i filmmakers che vogliano valorizzare le proprie opere. “L'ho fatto per offrire tutti i miei 14 anni di esperienza di settore e connessioni americane, soprattutto sull'asse Torino/Los Angeles/New York”, spiega Andy.

Ha lavorato con ADRAMA Srl, una società primaria di produzione e distribuzione con base a Torino e Los Angeles, insieme al CEO Andrea Zirio, attore e produttore di caratura internazionale, noto al grande pubblico per aver prodotto ed interpretato "Ulysses a Dark Odyssey" girato nel 2017 a Torino con star di Hollywood nel capoluogo piemontese.

Inoltre da novembre 2020 collabora come Aggregator/Film Acquisitor con SHORTS TV colosso inglese dei cortometraggi e con Amazon Prime Video. “Si tratta di un ruolo che in Italia non esiste. L’aggregator è l’intermediario che è in rapporti con le piattaforme VOD (video on demand), produttori, festival cinematografici e agenzie di spettacolo".

Ma Andy Barreca non si ferma qui. In primavera 2021 sono programmate le riprese del prossimo cortometraggio: “Questa volta dal genere Thriller si passa ad un Action Movie di guerra dal titolo 'Battle Brothers' da girare in lingua inglese.Nel cast figureranno Andrea Zirio, Cataldo De Palma, Rocco Marazzita ed io che ne ho curato la sceneggiatura. Sarà il mio esordio in regia, prodotto da Strong Film Distribution”.

Inoltre va a gonfie vele anche il progetto “Manual of the Tyrant”, il corto thriller/scientifico scritto in collaborazione con il socio Cataldo De Palma e ispirato a fatti realmente accaduti nel ramo degli esperimenti sull'uomo. “Dopo aver vinto cinque diversi concorsi di sceneggiatura in America, oggi quel corto lo stiamo sviluppando a lungometraggio con il supporto di Adrama Srl in co-produzione. Cercheremo di realizzarlo entro il 2021 salvo imprevisti e Covid permettendo. La regia sarà curata dall'ormai professionista Cataldo De Palma. Nel cast sarò presente io, oltre a Rocco Marazzita e Carola Cudemo. Le riprese si svolgeranno a Torino, sempre in lingua inglese”.