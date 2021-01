Cuneo, Rigenerazione culturale lancia il proprio blog

Prosegue il lavoro dell’associazione culturale Rigenerazione, che in questi giorni vede il lancio del proprio sito web, www.rigenerazioneculturale.com. Si apre quindi uno spazio virtuale per seguire l’associazione, consultarne lo statuto, scoprirne così i valori fondanti e conoscere i componenti del gruppo.

L’autrice e curatrice del sito è Miriam Lavino, web manager di Rigenerazione, che commenta così il lancio della pagina: “Il sito di Rigenerazione è stato realizzato con l’idea di comunicare l’essenza del nostro DNA. Volevamo trasmettere qualcosa di semplice, che fosse in grado di creare un’esperienza di navigazione intuitiva e usabile. Prima ancora di cominciare, avevo già disegnato nella mia mente quale sarebbe stata la sua configurazione. Quando hai un’idea, soprattutto in questo settore, la difficoltà sta nel trasmettere esattamente tutte quelle linee e quei puntini che la delineano. Non è affatto semplice, ma dalla mia ho avuto la fortuna di essere parte di un gruppo in cui la fiducia è elemento essenziale per il completo compimento di ogni progetto.”

Nella sezione “Blog” del menù principale, è già attiva la prima rubrica: “Vivo sostenibile”, curata da Sara Mattalia, consigliere. “Il tema della sostenibilità è uno dei valori portanti di Rigenerazione – commenta Sara – per cui ci sembrava giusto dedicare uno spazio a questo argomento. Abbiamo cercato un modo per rendere la sostenibilità concreta, alla portata di tutti, e abbiamo scelto di concentrarci sull’alimentazione, che tra l’altro è l’argomento dei miei studi. Tutti noi mangiamo, spesso senza pensare ai risvolti ambientali e sociali di questa semplice gesto; speriamo con questo blog di aumentare la consapevolezza e la sensibilità delle persone”.

In un momento storico in cui la presenza sul web è fondamentale, il lancio del sito web è un modo per essere ancora più vicini ai cittadini, e rendere sempre più facile la fruizione dei contenuti. Rigenerazione è anche presente sui principali social network: Instagram (@rigenerazione.aps), FacebookeLinkedin (Rigenerazione – Associazione Culturale). Potete seguire da lì i principali aggiornamenti e le attività dell’associazione.