La svolta di papa Francesco: sì alla presenza femminile per Lettorato e Accolitato

È ufficiale. Da ora in poi i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato sono aperti anche alle donne in forma stabile e istituzionalizzata con un apposito mandato. A stabilirlo è papa Francesco con il Motu Proprio ‘Spiritus Domini’, un documento che modifica il primo paragrafo del canone 230 del Codice di Diritto canonico.

Si tratta di una decisione storica, dal momento che mai le donne erano state ammesse ufficialmente ai ministeri liturgici, pur svolgendo già di fatto degli incarichi durante le celebrazioni come la proclamazione delle letture, il servizio di ministranti e la distribuzione della Comunione durante la Messa o agli ammalati costretti a rimanere a casa.

Tuttavia, ciò avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio, in deroga a quanto stabilito da San Paolo VI, che nel 1972, pur abolendo i cosiddetti ‘ordini minori’, aveva deciso di mantenere riservato l’accesso a questi ministeri ai soli uomini, perché li considerava propedeutici ad un’eventuale accesso all’ordine sacro.

Al Motu Proprio dell’11 gennaio si accompagna una lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria, con la quale Bergoglio spiega le ragioni teologiche della sua scelta. Il Papa scrive che “Nell’orizzonte di rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II, si sente sempre più l’urgenza oggi di riscoprire la corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa, e in particolar modo la missione del laicato”.

Non si tratta, sia beninteso, del sacerdozio femminile, né del diaconato femminile: papa Francesco lo dice chiaro e tondo, facendo proprie le parole di San Giovanni Paolo II: “Rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale”.