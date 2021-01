"Un abbraccio per Natale": la raccolta fondi supera quota 9 mila euro

Partita un mese fa, la raccolta fondi "Un abbraccio per Natale" promossa dall’Associazione Provinciale Case di Riposo, dal Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, dall’Associazione ANTEAS e dai Pensionati Cuneesi CISL ha superato quota 9.000 euro.

L’importante risultato è stato reso possibile anche grazie al contributo dell’Associazione Pensionati della Banca Regionale Europea che, nei primi giorni dell’anno nuovo, ha integrato la raccolta fondi con un finanziamento di 3.500 euro.

A loro verrà ‘intitolata’ una delle Stanze degli Abbracci in consegna nei prossimi giorni. Come noto, l’iniziativa "Un abbraccio per Natale" prevede l'acquisto e la messa a disposizione delle case di riposo del territorio, di 7 “stanze per gli abbracci” (due acquistate dalla Fondazione Specchio dei Tempi), che consentono agli ospiti delle residenze della provincia di Cuneo di incontrare e abbracciare, in sicurezza, i propri familiari, attraverso strutture che garantisco la separazione totale tra di loro, ma anche la percezione di una vera "vicinanza".

Il tour degli abbracci ha preso avvio il 21 dicembre dalla casa di riposo Don Garneri di Carrù. A seguire, il progetto degli abbracci ha già coinvolto la casa di riposo di Govone, quella di Vicoforte, la struttura Casa Famiglia di Cuneo e due strutture per disabili di Chiusa Pesio e Borgo San Giuseppe (Mauro e Aurora).

Ciascuna tappa è resa possibile grazie alla presenza dei volontari di ANTEAS Cuneo e ai collaboratori dei Pensionati CISL cuneesi che seguono il tour aiutando le strutture a montare e smontare la stanza e si occupano di informare rispetto al progetto i parenti che accedono alla stanza stessa. Nei prossimi giorni il progetto si sposterà nel cebano con le strutture di Mombasiglio, Ceva e Paroldo.

Sempre nei prossimi giorni, sono in consegna le altre Stanze che permetteranno di poter moltiplicare le occasioni di incontro presso tutte le strutture residenziali della provincia. Gli organizzatori desiderano ricordare che qualsiasi struttura della provincia di Cuneo può richiedere gratuitamente l’uso di una Stanza degli Abbracci per qualche giorno, inviando richiesta all’indirizzo e-mail info@ascaseriposo.it.

Inoltre, chiunque volesse contribuire alla raccolta fondi, può farlo attraverso il link https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale