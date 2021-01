Cala la popolazione fossanese rispetto allo scorso anno: 355 abitanti in meno ma aumentano le nascite

Passa da 24470 a 24115 la popolazione di Fossano in un anno, un calo importante di 355 abitanti, come registrato servizi demografici della città.



Sono state quasi 80 le morti in più rispetto allo scorso anno - 261 nel 2019 -, un 2020 che ha fatto registrare 339 morti. Nonostante vi siano state più nascite nel 2020, 194 contro le 192 del 2019, il saldo naturale dimisuisce del 110%: da -69 a -145. Complice sicuramente l’epidemia da Covid-19la quale ha determinato un incremento del 30% nel numero di morti rispetto al 2019 contro un aumento dell’1% nelle nascite, unico dato positivo.



La fascia di età più numerosa, rappresentante l’8% della popolazione, è compresa tra i 50 e i 54 anni. Il borgo Salice è di gran lunga il borgo più abitato della città degli Acaja con 5815 residenti, seguito dal borgo San’Antonio e borgo Nuovo, rispettivamente 4285 e 3152.



Sono invece 5039 gli abitanti delle frazioni con Murazzo che è la frazione più popolosa di Fossano, con 720 residenti, seguita da San Sebastiano (658). Sono 9 invece i centenari, tutte donne dove la più anziana del “gruppo” compirà 103 anni il 20 aprile di questo anno.