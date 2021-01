Cinque arpiste cuneese superano la prima prova del Concorso Internazionale di Arpa Arpademia

Grande soddisfazione nella giornata dell'11 gennaio, quando sono stati visti i risultati della prima prova del Concorso Internazionale di Arpa Arpademia che si è svolta online.

Entro il 27 dicembre Letizia Marabotto - 6 anni, Francesca Liguori – 10 anni, Maria Marino – 10 anni, Teresa Giaccone – 13 anni e Alice Rompianesi 13 anni hanno inviato video delle loro esecuzioni alla Direzione Artistica del Concorso. Al Concorso hanno preso parte decine di arpiste provenienti da Italia, Armenia, Cina, Germania, Irlanda, Montenegro, Romania, Turchia, Uk e Usa. Solo alcune hanno superato la prima prova nelle rispettive categorie e concorrono nella seconda ed ultima prova al termine della quale verranno assegnati primo, secondo e terzo premio. Con grande gioia le cinque arpiste Cuneesi allieve di Valentina Meinero hanno scoperto di aver superato la prima prova ed essere ammesse alla seconda.

Potete ascoltare le loro esecuzioni della prima prova sul Canale Youtube Arpademia e possiamo lasciare un like alle esecuzioni delle nostre concittadine registrate per la seconda prova quando verranno pubblicate, a marzo 2021.

Abbiamo chiesto loro come si sono preparate e come intendono prepararsi sfidando le difficoltà delle varie chiusure, lezioni online e registrazioni di video.

Letizia Marabotto 6 anni.

Come hai preparato questa prova del Concorso Arpademia?

Ho studiato il brano tutti i giorni con mia mamma e quando non mi veniva lo riprovavo tante volte

Quanto ti impegnerai per preparare la seconda prova?

Per la prossima prova devo studiare ancora di più per imparare altri brani da registrare.

Francesca Liguori 10 anni.

Come hai preparato questa prova del Concorso Arpademia?

L’ho preparato studiando i brani ed esercitandomi tanto sia a casa che a scuola.

Se hai incontrato delle difficoltà quali sono state e come le hai superate?

La difficoltà principale è stata soprattutto il non poter seguire tutte le lezioni in presenza a causa del periodo che stiamo vivendo. Nonostante ciò, sono riuscita a preparare i brani con incontri online grazie alla pazienza, all’attenzione ed all’entusiasmo della mia brava insegnante Valentina.

Quanto ti impegnerai per preparare la seconda prova?

Mi impegnerò sicuramente moltissimo perché aver superato la prima prova mi ha dato più fiducia in me e voglia di raggiungere un bel traguardo.

Maria Marino 10 anni.

Come hai preparato questa prova del Concorso Arpademia?

Ho preparato la prima prova del concorso di arpa con l’aiuto della mia insegnante Valentina Meinero che tramite lezioni online e dal vivo mi ha preparato i brani scelti.

Se hai incontrato delle difficoltà quali sono state e come le hai superate?

I brani scelti mi piacevano molto e questo mi ha agevolato a ripeterli volentieri...il passaggio più difficile di un brano l’ho superato con l’aiuto della mia insegnante che mi ha spronato a non arrendermi!!

Quanto ti impegnerai per preparare la seconda prova?

Intendo prepararmi alla seconda prova con ancora più determinazione continuando a divertirmi!

Teresa Giaccone 13 anni.

Come hai preparato questa prova del Concorso Arpademia?

Ho iniziato a studiare i brani durante le prime lezioni di settembre insieme alla mia professoressa Valentina Meinero, ho studiato a casa e pian piano li ho imparati.

Se hai incontrato delle difficoltà quali sono state e come le hai superate?

Innanzi tutto la mia più grande difficoltà è stata la Dad perché studiare musica tramite le videochiamate non è affatto semplice tra connessione scarsa e suoni poco scanditi. La seconda difficoltà invece si è presentata il giorno in cui ho mandato il video per il concorso perché lo avevo girato a scuola con indosso la mascherina. Ore dopo gli organizzatori dell’evento hanno inviato una mail dicendo di rifare i brani con il viso scoperto e riconoscibile. Mancavano poche ore alla scadenza e ho dovuto rifare i video!!!

Quanto ti impegnerai per preparare la seconda prova?

Per la seconda prova voglio impegnarmi al massimo per ottenere i migliori risultati!!

Alice Rompianesi 13 anni.

Come hai preparato questa prova del Concorso Arpademia?

Ho imparato i brani velocemente grazie a Valentina Meinero esercitandomi con costanza tutti i giorni ed impegnandomi a fare sempre meglio.

Se hai incontrato delle difficoltà quali sono state e come le hai superate?

Ho incontrato delle difficoltà in un brano ma grazie all’impegno messo per preparare questo Concorso sono riuscita a superarle anche grazie all’aiuto della mia insegnante.

Quanto ti impegnerai per preparare la seconda prova?

Mi impegnerò molto, ci metterò tutta me stessa per arrivare al mio obiettivo personale anche se non sarà facile.

Valentina Meinero 36 anni – insegnante di arpa

Abbiamo preparato questo concorso facendo parte delle lezioni a distanza e parte in presenza. Ci siamo impegnate tantissimo, siamo arrivate a perfezionare le strategie di lezioni online di modo da riuscire a studiare e migliorare anche se eravamo in quarantena. Ammiro le mie allieve per la grinta, l’entusiasmo, l’impegno e la voglia di mettersi in gioco. Abbiamo cercato e trovato stimoli, non vediamo l’ora di tornare a suonare dal vivo, ma viviamo questo periodo come un momento di pausa per concentrarci e studiare ed elaborare nuove idee